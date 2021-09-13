Politika

Trump'tan seçimler için adaylık yorumu: Çok fazla seçeneğimiz olacağını sanmıyorum

Trump, 2024 başkanlık seçimleri ve Joe Biden yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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ABD Donald Trump Joe Biden Afganistan

HABER MERKEZİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024'teki başkanlık seçimlerinde yeniden aday olup olmayacağının sorulması üzerine, "Çok fazla seçeneğimiz olacağını sanmıyorum" yorumunu yaptı.

Trump, Fox News Digital için verdiği özel mülakatta 2024 başkanlık seçimleri ve Joe Biden yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2024'teki başkanlık seçimleri için aday olup olmayacağının sorulması üzerine, "Çok fazla seçeneğimiz olacağını sanmıyorum. Bu ülkemiz için utanç verici" yanıtını verdi.

Trump, halefi Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilme sürecinde izlediği yolu da sert dille eleştirerek, "Biden yönetiminin ABD'yi Afganistan'dan çekme şekli ülkemiz tarihindeki en büyük utançtır. Afganistan'a baktığınızda, tamamen sebepsiz ölümleri görüyoruz. Askerlerin aileleri Biden yerine benimle konuşmak istiyor" ifadesini kullandı.

Biden'ın liderliğini "yetersiz" bulduğunu söyleyen Trump, "Biden ülkemizin lideri olmak için beceriksiz bir insan. Biden yönetimi herkese nasıl birlik olunmasını istediğini anlatıyor ancak kendileri kapsayıcı değil. Biden yönetimi oldukça bölücü" ifadesini kullandı.

 

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