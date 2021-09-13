Blinken: Taliban'ın açıkladığı hükümet kapsayıcılıktan çok uzak

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde düzenlenen Afganistan oturumunda Kongre üyelerinin sorularını yanıtladı.

ABD ile Taliban arasında önceki Başkan Donald Trump döneminde yapılan bir anlaşma olduğunu ve 20 Ocak'ta göreve geldiklerinde önlerinde Afganistan'dan çekilme için 1 Mayıs tarihinin bulunduğunu kaydeden Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın doğru kararı vererek çekilme yönündeki kararı sürdürdüğünü belirtti.

Blinken, Afganistan'da daha uzun kalmalarının ABD çıkarlarına uygun olmadığını savunurken, Kabil'den yapılan tahliye sürecini de başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini ve geride kalan az sayıdaki Amerikalıyı da çıkaracaklarını söyledi.

"TALİBAN İLE HEMEN HER KONUDA GÖRÜŞÜYORUZ VE YAKIN TEMAS HALİNDEYİZ"

ABD'nin Taliban ile nasıl bir işbirliği içinde olduğuna ilişkin soruya yanıt veren Blinken, "Taliban ile hemen her konuda görüşüyoruz ve yakın temas halindeyiz. Tüm uluslararası toplum da Taliban ile yakın temas halinde" değerlendirmesini yaptı.

Taliban'ın açıkladığı hükümetin kapsayıcılıktan çok uzak olduğunu ve bu noktada uluslararası toplumun beklentilerini karşılamadığını belirten Blinken, hükümetin kadınlara yer vermediğini, Afgan halkının çeşitliliğini yansıtmadığını ve geçmişi sorunlu birçok ismi barındırdığını ifade etti.

Blinken şu değerlendirmeleri yaptı:

"Herhangi bir hükümetle ilişki kurarken çıkarlarımıza uygun olup olmadığına bakıyoruz ve bu çıkarlarımız çok açıktır. Taliban, bizim ve uluslararası toplumun koymuş olduğu seyahat özgürlüğünün devamı, Afganistan'ın (başka ülkelere) terör saldırıları için kullanılmaması, Afgan halkının temel haklarının korunması ve insani yardımların yerine ulaştırılmasına izin vermesi gibi temel beklentileri karşılamalı. Biz bu temellere göre Taliban öncülüğündeki hükümetle ilişki kurarız."

MEZAR-I ŞERİF'TEN UÇUŞLARA TALİBAN İZİN VERMELİ

Blinken ayrıca, Kabil'den yapılan uçuşlara izin veren Taliban'ın Mezar-ı Şerif'ten yapılması planlanan bazı uçuşlara izin vermesini beklediklerini dile getirdi.

Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin Trump yönetiminden bir anlaşma aldıklarını, bu anlaşmada 1 Mayıs'ın geri çekilme için son tarih olduğunu anlatan Blinken, geri çekilme için herhangi bir plan almadıklarını belirtti.

ABD, AFGAN MÜLTECİLERİ ÜLKEYE GETİREN UÇUŞLARI ASKIYA ALMA SÜRECİNİ 7 GÜN DAHA UZATTI

Bu arada ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, kızamık salgınından dolayı Afgan mültecileri ülkeye getiren uçuşların askıya alınması sürecini 7 gün daha uzattıklarını duyurdu.

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kirby, “Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) talebi üzerine Müttefikler Hoş Geldi Operasyonu’nda ABD’ye yapılan uçuşlar, ülkeye son zamanlarda getirilen bazı Afganlar arasında kızamığın tespit edilmesinden dolayı bugünden başlamak üzere 7 gün daha askıda kalacak” ifadelerine yer verdi.

Kirby, ABD’ye geçen hafta getirilen 4 Afgan’da daha kızamık tespit edildiğini kaydetti.

Geçen hafta Beyaz Saray, CDC’nin tavsiyesi üzerine Afganistan'dan tahliye edilenlerin ABD'ye nakledildiği uçuşları kızamık salgınından dolayı geçici olarak durdurduklarını bildirmişti.