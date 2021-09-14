Kürdistan Bölgesi’nde yeni eğitim-öğretim yılı başladı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil’in Şeqlawe ilçesindeki bir okulda katıldığı törende yeni ders yılının ilk zilini çaldı.

Başbakan’ın gittiği okulun özel bir önemi var. Söz konusu okulun bir öğretmeni geçtiğimiz yıl Kürdistan bayrağını göndere çekerken elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmişti. Sorkew olan okulun adı da “Şehit İbrahim Sebah Nasir Okulu” olarak değiştirilmişti.

K24’e konuşan Eğitim Bakanlığı Sözcüsü, tatil günü (cuma) hariç her gün yüz yüze eğitimin sürdürüleceğini söyledi.

Okullarda maske takılması zorunlu olacak.