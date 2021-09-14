Kerkük halkı kentin normalleşmesi için Başkan Barzani ve KDP'yi bekliyor

KERKÜK (K24)

Irak’ta 10 Ekim’de yapılacak olan genel seçimler yaklaşırken, Kerkük halkı, kentteki durumun normalleşmesi için Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Başkan Mesud Barzani'nin kentte dönmesini bekliyor.

16 Ekim olaylarının ardından KDP, Kerkük'te seçim bürolarını açarak siyasi çalışmalarını yeniden başlattı.

K24’e konuşan KDP’nin Kerkük Adayı Şaxewan Abdullah, Irak Parlamentosu’nda Kerkük halkının taleplerinin yerine getirilmesi için çalışma sözü verdi.

Abdullah, önümüzdeki süreç için büyük adımlar attıklarını ifade ederek, Kerkük halkının taleplerini karşılamak adına çalışmalarda en ön saflarda yer alacaklarını söyledi.

K24’e konuşan bir Kerkük sakini, zor durumda olduklarını ifade ederek, Kürtlerin Kerkük’te kendi topraklarında misafir gibi yaşadıklarını söyledi.

Başka bir Kerküklü vatandaş ise, kentte durumun normalleşmesi için KDP ve Başkan Mesud Barzani’nin dönmesini beklediklerini vurguladı.

Öte yandan Kürtler, Kerkük'ün Kürt kimliği konusunda kararlı oldukları, Kerkük dahil olmak üzere Kürdistan'ın kurtuluşu için devrim gerçekleştirdiklerini belirtirken, Kürdistan Bölgesi’nin siyasi liderleri ise Kerkük halkının haklarını geri almak için çalışmalar başlattı.

16 Ekim 2017 yılında Irak ordusu ve İran destekli Haşdi Şabi’nin saldırıları sonucu başka Kerkük başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgeler işgal edilmişti.

Bu tarihten sonra, Kürdistani bölgelerde güvenlik boşluğunun oluşmasının yanı sıra, DAİŞ’in saldırıları başladı.