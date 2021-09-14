Politika

Başbakan Mesrur Barzani’den öğretmenlere teşekkür

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zilini çalan Başbakan Mesrur Barzani, bütün zorluklara rağmen eğitimi aksatmadıkları için öğretmenlere teşekkür etti.
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kürdistan Mesrur Barzani eğitim

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil’in Şeqlawe ilçesinde geçtiğimiz yıl geçtiğimiz yıl Kürdistan bayrağını göndere çekerken elektrik akımına kapılıp yaşamını yitiren ve Başkan Mesud Barzani tarafından “Bayrak Şehidi” ilan edilen öğretmen İbrahim Sebah Nasir’ın okulundaki törene katıldı.

Başbakan yaptığı konuşmada, coronavirüs salgını nedeniyle kapanan okulların yeniden açılmasını görmekten mutlu olduğunu belirterek, bu süreçte bütün zorluklara rağmen eğitimin aksamaması için çaba gösteren öğretmenlere teşekkür etti.

Salgın döneminde online eğitimin yapıldığını anımsatan Başbakan, bu süreçteki çalışmalarından ötürü Eğitim Bakanı’na da teşekkürde bulundu.

Öğrencilere eğitimlerine önem vermeleri tavsiyesinde bulunan Başbakan, okulların yenilenmesi ve okul araç gereçlerinin temininde ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

Başbakan burada yaptığı konuşmanın ardından, okula ismi verilen öğretmen İbrahim Sebah Nasir’ın iki çocuğuyla birlikte ilk ders yılı zilini çaldı.

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