Politika

43 ilde FETÖ operasyonu: 143 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün jandarma ve emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında Ankara merkezli 43 ilde 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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türkiye İzmir fetö jandarma Gözaltı kararı

HABER MERKEZİ

MİT ve Emniyeti'n ortak çalışmasında, Jandarma Genel Komutanlığı'nda örgüt üst düzey yöneticisi olan 61'i devletten ihraç edilmiş 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Rütbesi sökülmüş 8’i 1'inci sınıf, biri 2'inci sınıf emniyet müdürü olmak üzere emniyet yapılanması içerisinde yer alan 15 şüpheli tespit edildi.

Ayrıca haklarında yakalama kararı olan fakat sık sık ev değiştiren, örgütün hücre evlerinde barınan 26 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Toplam 143 şüphelinin yakalanması için Ankara Emniyetine bağlı TEM, Organize ve Mali Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. (Kaynak: Ajanslar)

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