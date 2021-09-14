Çin'de yeniden artışa geçen vakaların kaynağı bir ilkokul

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Çin'in doğusundaki Fucien eyaletine bağlı Putian şehrinde yerel kaynaklı coronavirüs vakalarının ortaya çıkmasının ardından bölgede geniş çaplı karantina tedbirleri alındı.

Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu 2.9 milyon nüfuslu kentte, cuma gününden bu yana 18'i hastalık belirtisi göstermeyen 24 Covid-19 vakası tespit edildiğini, 19 kişide ise Delta varyantının izine rastlandığını açıkladı.

Açıklamaya göre ülkede yeniden patlak veren Covid-19 vakaları bir ilkokuldan kaynaklı.

Salgının kaynağının, 4 Ağustos'ta Singapur'dan Çin'e döndükten sonra 10 Eylül'de coronavirüs testi pozitif çıkan bir öğrencinin babası olduğu sanılıyor.

Global Times gazetesinin haberine göre, ismi açıklanmayan kişi, Singapur'dan döndükten sonra 21 gün karantinada kaldı ve bu sırada yaptırdığı testlerin hepsi negatif çıktı.

Covid-19 için söz konusu kuluçka döneminin olağandışı olduğunu söyleyen yetkililer, öğrencinin babasının virüsü Çin'de mi yoksa Singapur'da mı kaptığını belirleyemedi.

Konuyla ilgili detaylı araştırmalar devam ederken kentte yeniden coronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı. Okullara giden herkesten son 48 saat içerisinde yapılmış negatif test istenirken, kafe ve restoran gibi işletmelere de saat kısıtlaması getirildi.