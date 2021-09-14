Putin Esad’la görüştü: Yabancı güçler Suriye’de engel oluyor

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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pazartesi günü Suriye rejimi lideri Beşar Esad ile Moskova'da bir araya geldiğini açıkladı.

Açıklamaya göre Putin görüşmede, Birleşmiş Milletler kararı olmaksızın Suriye'de "yasa dışı bulunan yabancı güçlerin" ülkede birliğin sağlanmasını engellediğini söyledi.

Putin görüşmede, "Teröristler çok ciddi hasara yol açtı ve sizin yönetiminizdeki Suriye hükümeti toprakların yüzde 90'ınında kontrolü sağladı" ifadelerini kullandı.

Kremlin'in açıklamasına göre, Esad ise Suriye'ye yaptığı insani yardım ve "terörizmin yayılmasını" önlemek için gösterdiği çabalardan dolayı Putin'e teşekkür etti.

ŞAM: ASKERİ İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

Suriye devlet televizyonu ise Putin ile Esad'ın görüşmede iki ülke arasındaki askeri işbirliğini ve ülkede hâlâ silahlı grupların elinde bulunan topraklarda kontrolün yeniden sağlanması için yürütülecek operasyonları ele aldığını duyurdu.

Haberde, ikili görüşmenin ardından Suriye Dışişleri Bakanı ve Rusya Savunma Bakanı'nın da katıldığı toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve terörizmle mücadelenin gündeme geldiği belirtildi. Putin ve Esad'ın Suriye'deki siyasi süreci de görüştüğü ifade edildi.

2011 yılında Suriye'de iç savaş başlamış, 2015 yılından itibaren Beşar Esad hükümetine Rusya'nın verdiği askeri destek sayesinde, Suriye ordusu ülkenin birçok bölgesinde kontrolü yeniden sağlamıştı.