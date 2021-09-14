Başbakan: Bugün Başkan Barzani’nin verdiği söz yerine getirildi

SORAN (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Soran’ın bağımsız idare ilan edilmesi töreninde konuştu.

Soran yönetimi ve halkını tebrik eden Başbakan, “Soran, Rewanduz, Çoman ve Mergesor ilçelerinden oluşan Soran İdaresi’ni ilan etmekten mutluluk duyuyoruz. Soran, Balekayeti, Brados ve Barzan bölgesi halkı verdikleri bedellere, zahmetlere ve acılara rağmen mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Verdikleri mücadeleye bir vefa olarak bugün burada bağımsız idareyi ilan ediyoruz” dedi.

“Bugün tarihi bir gün, bugün Sayın Başkan Barzani’nin bu bölgeye verdiği sözün yerine getirildiği gündür. Şehitlerimizin kanlarına, kahraman Peşmerge’nin ödediği bedellere vefa günüdür” diyen Başbakan, Soran için yeni bir dönemin başladığını ve halka daha fazla hizmet sunulacağını vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani, Soran bölgesinin doğal kaynaklar açısından zengin olduğuna dikkat çekerek, hükümetin sanayi, tarım ve turizm sektörlerinin bu bölgede gelişmesi için destek vereceğini ifade etti.

Konuşmasında Irak seçimlerine de değinen Başbakan, Kürdistan halkının haklarını en güçlü şekilde savunacak temsilcilerin Bağdat’a gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan ayrıca, Irak Parlamentosu’na seçilecek kişilerin, ayrım gözetmeksizin tüm Kürdistan’ı temsil etmesi gerektiğini vurguladı.