Spor

Eski takım arkadaşından Ronaldo’ya övgü: Tüm zamanların en iyisi

Manchester United'ın eski sağ beki Gary Neville, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo’nun tüm zamanların en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.
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Ronaldo
Ronaldo
dünya Cristiano Ronaldo Gary Neville Messi

HABER MERKEZİ

Portekizli yıldızın, Premier Lig'de Manchester United'ın Newcastle'ı 4-1 yendiği maçta Rüyalar Tiyatrosu 'Old Trafford'a rüya gibi bir dönüş gerçekleştirmesinin ardından eski takım arkadaşını en iyi oyuncu olarak selamlayan Neville; Ronaldo'nun Messi'ye karşı sahip olduğu önemli avantajını bir golcü olarak üstün esnekliğiyle açıkladı.

Pazartesi akşamı oynanan Everton-Burnley maçı öncesinde Sky Sports'a konuşan Neville, "Bakın, Messi'nin akıldışı miktarda gol attığına şüphe yok. O eğlenceli bir oyuncu. Ama Ronaldo ters ayağıyla muhtemelen yüzde 30-40 daha fazla gol ve daha fazla penaltı attı. Bu nedenle oyunun en önemli kısmında daha eksiksiz olduğunu düşünüyorum" dedi:

"Onu daha da ileriye götüren şey, şimdiye kadar attığı uluslararası gollerle kırdığı uluslararası rekordur. Messi'nin takımı kadar bile iyi olmayan takımlarla, beş Şampiyonlar Ligi kazanmış olmasıdır."

Neville, "Messi, bu Barcelona takımıyla daha fazla lig şampiyonluğu kazandı, ama ben Ronaldo'nun sadece uluslararası ve Şampiyonlar Ligi rekorlarının, toplam sayılarda çok benzer olmalarına rağmen, attığı gol çeşitliliği ile uyumlu olduğunu hissediyorum. Bu onun tüm zamanların en iyi oyuncusu olduğunu düşünmemi sağlıyor” şeklinde konuştu.

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