Afrin’de patlama: 3 SMO üyesi öldü

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K24’ün Afrin kaynaklarından edindiği bilgiye göre Raco beldesi yakınlarında bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu Türkiye’nin destek verdiği Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı El Hamzat silahlı grubundan 3 kişi öldü.

Ölenlerden birinin örgüt sorumlusu olduğu öğrenildi.

Kaynak, patlamanın gruplar arasındaki iç çatışmaların bir parçası olduğunu belirtti.

5 Eylül’de silahlı milislerin bir aracı infilak ettirmesi sonucu 1 kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Afrin, Türkiye destekli silahlı grupların kontrolüne girmesinden bu yana milisler arasında hırsızlık, yağma, evlere el koyma gibi sebeplerden dolayı sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Afrin, 18 Mart 2018’den beri eski adıyla Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan SMO’nun kontrolünde bulunuyor.