Politika

Afrin’de patlama: 3 SMO üyesi öldü

Afrin'de bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu Türkiye destekli SMO mensubu 3 kişi öldü.
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kürdistan Afrin silahlı milisler SMO raco

HABER MERKEZİ

K24’ün Afrin kaynaklarından edindiği bilgiye göre Raco beldesi yakınlarında bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu Türkiye’nin destek verdiği Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı El Hamzat silahlı grubundan 3 kişi öldü.

Ölenlerden birinin örgüt sorumlusu olduğu öğrenildi.

Kaynak, patlamanın gruplar arasındaki iç çatışmaların bir parçası olduğunu belirtti.

5 Eylül’de silahlı milislerin bir aracı infilak ettirmesi sonucu 1 kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Afrin, Türkiye destekli silahlı grupların kontrolüne girmesinden bu yana milisler arasında hırsızlık, yağma, evlere el koyma gibi sebeplerden dolayı sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Afrin, 18 Mart 2018’den beri eski adıyla Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan SMO’nun kontrolünde bulunuyor.

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