Mardin'de 9 mahalle karantinaya alındı

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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde vakalar artması sonucu 9 mahalle karantinaya alındı ve mahallelere giriş çıkışlar kapatıldı.

Toplumsal bağışıklığın yeterli seviyede olmaması ve mevcut vakaların yayılımının risk oluşturmasından dolayı halk sağlığının korunması için Yüceli, Yedikardeş, Erdem, Soğanlı, Uluköy, Ayaz, Tuzlaköy, Alipaşa ve Mahraman mahallelerinde Covid-19 tedbirleri kapsamında 10 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

Güvenlik güçleri, karantinaya alınan mahallelere giriş ve çıkışları kapattı. (Kaynak: Ajanslar)