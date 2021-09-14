Sağlık

Mardin'de 9 mahalle karantinaya alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde artan yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakaları üzerine 9 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
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kürdistan coronavirüs Covid-19 karantina

HABER MERKEZİ

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde vakalar artması sonucu 9 mahalle karantinaya alındı ve mahallelere giriş çıkışlar kapatıldı.

Toplumsal bağışıklığın yeterli seviyede olmaması ve mevcut vakaların yayılımının risk oluşturmasından dolayı halk sağlığının korunması için Yüceli, Yedikardeş, Erdem, Soğanlı, Uluköy, Ayaz, Tuzlaköy, Alipaşa ve Mahraman mahallelerinde Covid-19 tedbirleri kapsamında 10 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

Güvenlik güçleri, karantinaya alınan mahallelere giriş ve çıkışları kapattı. (Kaynak: Ajanslar)

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