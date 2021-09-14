Rojavalı genç Norveç’te milletvekili seçildi

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Norveç'te yapılan genel seçimlerde birinci olan İşçi Partisi’nin listesinde bir Kürt de parlamentoya girdi.

Orta ve lise eğitimini Norveç'te tamamlayan Hüseyni, siyasal bilgiler fakültesinden mezun oldu ve “Kuzey Kürdistan Kürtleri” konulu tez hazırladı.

Hüseyni, 14 binden fazla üyesi bulunan Norveç'in en büyük gençlik örgütünde iki dönem başkanlık görevini yaptı. Ayrıca iki dönem de seçimlerde milletvekili aday oldu.

1987 yılında Rojava’nın Kamışlo kentinde doğan Mani Hüseyni, 1998 yılında ailesiyle birlikte Norveç'e yerleşti.

Mani Hüseyni, 2011 yılında Abu Dabi'deki Norveç Büyükelçiliği'nde stajyer diplomat olarak çalıştı.

2020'de partisinin örgüt teşkilatında başkanlık görevini de üstlenen Hüseyni, siyasi çalışmalarına ek olarak, şu anda Norveç'teki en büyük gıda üretim şirketlerinden birisinde siyasi direktör olarak görev yapıyor.

Rojavalı parlamenter, siyasi gözlemci ve gazeteci Abdulbaki Hüseyni'nin oğludur.

Norveçli bir avukatla evli olan Hüseyni, bir erkek ve bir kız çocuğu babasıdır.