Politika

ABD: En büyük terör tehditleri Suriye, Yemen, Somali ve Irak’tan geliyor

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines, Somali, Yemen, Suriye ve Irak’tan kaynaklanan terör tehditlerinin Afganistan’dan gelebileceklerden daha büyük bir tehlike oluşturduğunu söyledi.
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Avril Haines
Avril Haines
ABD ABD istihbaratı terör Avril Haines

HABER MERKEZİ

Avril Haines, yıllık İstihbarat ve Ulusal Güvenlik Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, “ABD istihbarat yetkilileri, Afganistan’da terör gruplarının yeniden ortaya çıkıp çıkmayacağını yakından izliyor olsa da, şu anda terör gruplarından gelen tehdit açısında Afganistan’ı listenin başında öncelikli görmüyoruz. DAİŞ için Yemen, Somali, Suriye ve Irak’a bakıyoruz. En büyük tehdidi burada görüyoruz” dedi.

Haines, Afganistan’daki istihbarat toplama çalışmalarının ABD’nin geri çekilmesinden bu yana azaldığı bilgisini de verdi.

Ulusal İstihbarat Direktörü’nün bu açıklamalarından saatler sonra, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD güçlerinin Afganistan’dan kaotik bir şekilde çekilmesini Kongre’de savundu.

Blinken, Cumhuriyetçilerin saflarından gelen, geri çekilmede yeterince hazırlıklı olunmadığı yönündeki suçlamalara sert bir tonla yanıt vererek, “Biz önceki yönetimden bir son tarih miras aldık, bir plan miras almadık. 20 yıl ve yüzlerce milyar dolarlık destek, ekipman ve eğitim yeterli gelmediyse, bir yıl, beş, 10 yıl daha nasıl bir fark yaratabilir?” şeklinde konuştu.

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