Başkan Barzani: Kürdistan birlik ve beraberliğin ülkesidir

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Asuri Doğu Kilisesi Patriği III. Mar Awa ve beraberindeki din adamları heyetiyle bir araya geldi.

Barzani ailesi ile Asuri Doğu Kilisesi arasındaki tarihi ilişkilere vurgu yapan Patrik III. Mar Awa, Kürdistan’daki ulusal ve dini bileşenlerin bir arada yaşama kültürüne desteği ve korumasından dolayı Başkan Barzani’ye teşekkür etti.

Görevinden dolayı Patrik III. Mar Awa’yı tebrik eden Başkan Barzani, Asuri Doğu Kilisesi Patrikliği makamının Erbil’e taşınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Barzani ayrıca, Kürdistan’ın birlikte yaşamanın ülkesi olduğunu, bileşenler arasındaki huzur ve beraberliğin korunmasının korunarak zenginleştirilmesi gerektiğini ifade etti.