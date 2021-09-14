Politika

Başkan Barzani: Kürdistan birlik ve beraberliğin ülkesidir

Başkan Barzani, Kürdistan’ın birlikte yaşamın ülkesi olduğunu ve bu kültürün korunması gerektiğini söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesud Barzani Mar Awa Royel Asuri Doğu Kilisesi Kürdistan

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Asuri Doğu Kilisesi Patriği III. Mar Awa ve beraberindeki din adamları heyetiyle bir araya geldi.

Barzani ailesi ile Asuri Doğu Kilisesi arasındaki tarihi ilişkilere vurgu yapan Patrik III. Mar Awa, Kürdistan’daki ulusal ve dini bileşenlerin bir arada yaşama kültürüne desteği ve korumasından dolayı Başkan Barzani’ye teşekkür etti.

Görevinden dolayı Patrik III. Mar Awa’yı tebrik eden Başkan Barzani, Asuri Doğu Kilisesi Patrikliği makamının Erbil’e taşınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Barzani ayrıca, Kürdistan’ın birlikte yaşamanın ülkesi olduğunu, bileşenler arasındaki huzur ve beraberliğin korunmasının korunarak zenginleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv