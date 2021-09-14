ABD'den Kuzey Kore'ye: Sorunları müzakerelerle çözelim

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Yonhap ajansına göre, Kim, Japonya'nın başkenti Tokyo'da Japon ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

ABD'nin Kuzey Kore ile diyalog çağrısını yineleyen Kim, Washington'ın Pyongyang'a karşı düşmanca bir niyeti olmadığını söyledi.

Kim, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusundan bağımsız olarak insani konulardaki endişeleri ele almak için Kuzey Kore ile işbirliği içinde çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

ABD İLE KUZEY KORE ARASINDAKİ NÜKLEER MÜZAKERELER

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve, beklenenden hızlı ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.