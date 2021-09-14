Araştırma: Avrupalılar Merkel sonrası için ne düşünüyor? 

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Avrupa’da yapılan bir anket yaşlı kıtada yaşayanların önemli bir kısmının, AB’nin lokomotifi olarak bilinen "Almanya’nın yıldızının artık söndüğü" inancını taşıdığını ortaya koydu.

Düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi tarafından AB üyesi 12 ülkede düzenlenen bir anket, Angela Merkel’in başbakanlığı bırakacağı Almanya’nın geleceği için hem bu ülke hem de AB vatandaşlarının nabzını tuttu.

Buna göre, AB vatandaşlarının yüzde 34’ü, Almanya için artık parlak günlerin geride kaldığı görüşünde.

Araştırmanın diğer bir ilginç sonucu ise Almanların kendilerinin de, ülkenin potansiyeliyle ilgili artık kötümser düşüncelere kapılmaları. Almanların yüzde 52’si, ülkelerinin artık AB içinde önemli bir güç olmadığı görüşünü taşıyor.

Avusturya, Macaristan, Polonya, İtalya, Hollanda, Fransa, Bulgaristan ve Danimarka’nın da içinde olduğu 8 ülkedeki vatandaşlar Almanya’nın artık eski gücünden çok uzak olduğu inancında.

İspanyollar ise Almanya’nın şu an “altın dönemini” yaşadığını düşünüyor.

MERKEL OLMADAN ALMANYA, AB’DE LİDERLİK VASFINI KAYBEDECEK Mİ?

Düşünce kuruluşu bu anket ile birlikte yayımladığı değerlendirmede, Angela Merkel’in Başbakanlık görevinden ayrılmasıyla birlikte, yeni hükümetin inandırıcı ve güven verici stratejiler ortaya koyamaması halinde Almanya’nın AB içindeki liderlik vasfının da zayıflama eğilimi göstereceği yorumunu yaptı.

Araştırma sonucu olarak özetle şu görüşlere yer verildi: “Pek çok Avrupalı, Almanya'nın yıldızının sönmekte olduğuna inanıyorsa, bu onların Berlin'e olan güvenini sarsabilir. Bu kişilerin, Merkel'in Almanya'sına yönelik olumlu tutumları, Avrupa'daki zorlu ekonomik koşullara rağmen, son yirmi yılda bu ülkenin istikrarlı ekonomik büyümesi ve düşük işsizlik oranı yüzünden gerçekleşti."

Araştırmaya göre Almanlar, ülkelerinin AB içinde önemli konularda liderlik konumunu sürdürmesi konusunda ciddi tereddüt yaşıyor.

Bununla birlikte Almanların üçte birinden fazlası, demokrasi ve insan hakları alanında ülkelerin liderlik vasfını sürdüreceğine inanıyor.

MİLLİYETÇİ AKIMLAR ALMANYA İÇİN TEHDİT OLACAK MI?

Ankete göre, Avrupalıların yüzde 37’si, Almanların ise yüzde 31’i ekonomi alanında Berlin’in güçlü performans sürdüreceği düşünürken, yine Avrupalıların yüzde 29’u, Almanların ise yüzde 21’i Berlin’in savunma ve güvenlik politikalarında hala güçlü görüyor.

Bununla birlikte Almanların çoğunluğu ülkenin yeniden milliyetçi akımların istilasına uğramayacağını düşünürken, bu konunun ciddi bir risk olduğu korkusunu yaşayanların sadece yüzde 19 oranında olduğu ortaya çıktı.

Avrupa’daki diğer 11 ülkede ise Almanya’da milliyetçiliğin zemin kazanacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 27.

AB VATANDAŞLARI MERKEL'İ AVRUPA BAŞKANI OLARAK GÖRMEK İSTİYOR

Aynı ankette "Bir Avrupa başkanlığı seçimi olsaydı ve adaylar sadece Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel olsaydı, hangisine oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi.

Fransa dahil olmak üzere 12 ülkenin 11'inde ankete katılanların çoğunluğu tercihini Merkel'den yana kullandı. Sadece Bulgaristan'da "Merkel" ve "Macron" yanıtları yüzde 31 ile eşit kaldı.

Merkel en fazla ilgiyi sırasıyla yüzde 58 ile Hollanda, yüzde 57 ile İspanya, yüzde 52 ile Portekiz, yüzde 46 ile Danimarka, yüzde 44 ile Macaristan'da gördü. Bu ülkelerde Macron'u tercih edeceklerin oranı yüzde 20 civarında kaldı. Almanya'da katılımcıların yüzde 42'si "Merkel", yüzde 27'si "Macron" yanıtını verdi.

Fransa'da ise Merkel tercihleri Macron'u geçti. Fransa'da ankete katılanların yüzde 32'si "Merkel" tercihini kullanırken, yüzde 26 Macron'u seçti. (Kaynak: Euronews)