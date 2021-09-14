Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 16 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 8 bin 766 Covid-19 testi yapılırken, 1235 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1487 kişi sağlığına kavuşurken, 16 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 2 milyon 994 bin 477 Covid-19 testi yapılırken, 313 bin 124 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 277 bin 918 kişi sağlığına kavuşurken, 5 bin 630 kişi yaşamını yitirdi.

29 bin 576 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.