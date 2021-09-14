Irak’ta DAİŞ saldırısı: 1 asker öldü

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Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü DAİŞ mensupları tarafından Selahaddin'e bağlı Mezarih köyüne silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda teröristlere karşılık veren köydeki Irak ordu mensubu bir askerin öldüğü ifade edildi.

Saldırganların daha sonra bölgeyi terk ederek bilinmeyen bir yere kaçtıkları kaydedilen açıklamada, bölgede güvenlik güçlerinin operasyon başlattığı aktarıldı.

DAİŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar Abadi’nin 9 Aralık 2017'de DAİŞ’e karşı zafer kazanıldığını duyurmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.