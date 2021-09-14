‘Covid-19 mutasyona uğramaya devam edecek’

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ABD’li ortağı Pfizer ile birlikte dünyada onaylanan ilk yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşısını geliştiren BioNTech kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, İngiliz The Times gazetesine konuştu.

Covid-19’un varyantlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Türeci ile Şahin, "Virüs mutasyona uğramaya devam edecek. Bu uzun bir savaş olacak ve halihazırda sadece mutasyonun ilk jenerasyonunu görüyoruz. Mu varyantı, aşıların yarattığı korumayı geçemese bile başka bir mutasyon bunu gerçekleştirebilir" ifadesini kullandı.

İki bilim insanı, mutasyonların henüz ilk aşamada olduğunu söylerken, durumun çok daha farklı boyutlara ulaşabileceğini söyledi.

"AŞILAR, VİRÜSÜN SALDIRACAĞI YERLERDE GEÇİŞİ ENGELLİYOR"

"Şu an kullanılan aşılar Covid-19’un vücuda saldıracağı alanlar olan burun, ağız ve ciğerlerdeki geçişi engelliyor" diyen Şahin, “Bununla birlikte virüs oyunu değiştirecek yeni yetenekler diğer noktalardan geçiş yaparak hastalığı bulaştıracak yeni yollar bulabilir" şeklinde konuştu.

Güçlendirici olarak üçüncü doz aşılamayı desteklediğini belirten Şahin, "Bağışıklık azalıp, enfeksiyon riski doğuracak seviyeye geldiğinde üçüncü doz aşı iyi bir fikir" şeklinde konuştu.

Dr. Özlem Türeci ise, mRNA aşılarının gelecekte olabilecek alerji benzeri hastalıkları engelleyebileceğini belirtirek, "Aşının Covid-19’a karşı başarılı olması bunun diğer hastalıklarda da kullanılacağı anlamına gelmiyor. Bütün şartlar ve durumlar ile ilgili araştırma yapmalıyız" dedi.