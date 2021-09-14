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Kerkük’te bileşenler seçimler için yarışıyor

Kerkük’te Kürt, Arap ve Türkmenler, 2’nci seçim bölgesindeki 4 sandalyeyi kazanmak için çalışıyor.
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kürdistan Kerkük Irak Seçimleri 2021

KERKÜK (K24)

Kerkük’te Kürt, Arap ve Türkmenler, 2’nci seçim bölgesindeki 4 sandalyeyi kazanmak için çalışıyor.

2’nci seçim bölgesindeki Kürtlerin sandık başına gitmesinin önemi vurgulanırken, sandık başına gidilmesinin Kerküklü Kürtlerin Irak Parlamentosu’nda temsil edilmesi açısından önem taşıdığı ifade ediliyor.

K24’e konuşan Kerkük’te 2’nci bölgeden KDP Milletvekili Adayı Necwa Hamid Kakeyi, 2’nci bölgede yaşayan Kürtlerin sandık başına gitmemesi durumunda, Kürtlerin statüsüne yönelik tehlike oluşacağını belirtti.

Kakeyi, 2’nci bölgeden Kürtlerin hiçbir sandalye kazanmamaları durumda, bunun sandalye sayılarının tümüyle azalmasına etki edeceğini ifade etti.

Kerkük’ün 2’nci seçim bölgesinde Kürtlerle birlikte Arap ve Türkmenler de yaşıyor.

Söz konusu bölge, Kürt nüfusu açısından Kerkük’ün diğer bölgelerinden farklılık arz ediyor.

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