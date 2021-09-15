Politika

İsrail Başbakanı: Bağımsız Filistin devletine karşıyım

İsrail Başbakanı Bennett, bağımsız Filistin devletine karşı olduğunu ve Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de görüşmeyeceğini belirtti.
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İsrail Başbakanı Naftali Bennett
İsrail Başbakanı Naftali Bennett
ortadoğu Bağımsız Filistin devleti İsrail Naftali Bennett

HABER MERKEZİ

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) verdiği röportajda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bağımsız Filistin devletinin kurulmasının "berbat bir hata olacağını" savunan Bennett, "Filistin devletine karşıyım. Bunu yapmayacağım" ifadesini kullandı.

Naftali Bennett, Filistin yönetiminin, işlediği savaş suçları nedeniyle İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesine şikayet etmesi ve Filistinli tutuklular ile ölenlerine yakınlarına yapılan ödemeler nedeniyle Devlet Başkanı Abbas ile görüşmeyeceğini kaydetti.

Yediot Aharonot gazetesine verdiği röportajda ise Kudüs'ün tamamının "İsrail'in başkenti" olduğunu ileri süren Bennett, ABD yönetiminin Filistinlilere hizmet verecek olan Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açma planına karşı olduğunu dile getirdi.

Filistinliler, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını istiyor. Tel Aviv yönetimi ise "Kudüs'ün tamamının İsrail'in başkenti olduğunu" savunarak, bu talebe karşı çıkıyor.

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