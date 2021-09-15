Politika

Irak-Suriye sınırında Haşdi Şabi’ye bombardıman

Irak-Suriye sınırında gece saatlerinde Haşdi Şabi konvoyuna bombardıman düzenlendi.
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ortadoğu Irak Suriye Haşdi Şabi

ERBİL (K24)

Medyaya yansıyan haberlere göre Irak-Suriye sınırında Haşdi Şabi’ye ait konvoy, uyruğu belirsiz uçaklarca bombalandı.

İsabet alan iki araç tamamen yanarken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi edinilemedi.

Uçağın konvoya 4 bomba attığı bildirildi.

Öte yandan Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto Twitter hesabından yaptığı açıklamada, El Bukemal bölgesinde saldırı düzenlemediklerini duyurdu.

El Bukemal, Irak ile Suriye sınırında yer alıyor ve bölgede Şii milisler bulunuyor.

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