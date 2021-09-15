Spor

Devler Ligi: Bayern Münih Barcelona’yı 3’ledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, deplasmanda Barcelona'yı 3-0 yendi.
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avrupa Barcelona Bayern Münih Şampiyonlar Ligi

HABER MEKEZİ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin E, F, G ve H gruplarında ilk hafta maçları sona erdi.

Günün öne çıkan E Grubu maçında Bayern Münih, deplasmanda Barcelona ile deplasmanda karşılaştı.

Bayern Münih 34’üncü dakikada Thomas Müller, 56 ve 85’inci dakikalarda Robert Lewandowski'nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

H Grubu'nda son şampiyon Chelsea, sahasında Zenit'i 69’uncu dakikada Romelu Lukaku'nun kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz): 0-0

Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 0-3

Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya): 2-2

Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya): 0-0

Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya): 0-3

Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya): 1-0

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