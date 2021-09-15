Devler Ligi: Bayern Münih Barcelona’yı 3’ledi
HABER MEKEZİ
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin E, F, G ve H gruplarında ilk hafta maçları sona erdi.
Günün öne çıkan E Grubu maçında Bayern Münih, deplasmanda Barcelona ile deplasmanda karşılaştı.
Bayern Münih 34’üncü dakikada Thomas Müller, 56 ve 85’inci dakikalarda Robert Lewandowski'nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
H Grubu'nda son şampiyon Chelsea, sahasında Zenit'i 69’uncu dakikada Romelu Lukaku'nun kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz): 0-0
Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 0-3
Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya): 2-2
Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya): 0-0
Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya): 0-3
Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya): 1-0