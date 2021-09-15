Taliban 3 bin aileye 3 gün süre tanıdı: 10 bin kişi sokağa çıktı

HABER MERKEZİ

Kandahar Valiliği'nin önüne kadar yürüyen göstericiler, on yıllardır yaşadıkları bloklardan çıkarılmaları halinde gidecek herhangi bir yerlerinin olmadığını dile getirdi.

Taliban'ın evlerini boşaltmasını istediği aile sayısı 3 bin.

Örgütün söz konusu kararından etkilenenler ağırlıklı olarak askeri konutlarda yaşayan emekli ordu generalleri, aileleri ve Afgan güvenlik güçlerinin diğer üyeleri.

Daha önce savaşlarda hayatını kaybeden bazı askerlerin aileleri de bu konutlara yerleştirilmişti.

Gösteriye aralarında kadınların da olduğu yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Protestocular, 30 yıldır bu konutlarda yaşadıklarını ve 3 gün içerisinde nereye gideceklerini bilmediklerini söyledi.

Bir gösterici, kendilerinden evlerini boşaltıp Taliban militanlarına teslim etmelerinin istendiğini ifade etti.

Taliban Sözcüsü ise yönetimin zoraki tahliye kararıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Kandahar Valisi ise, konunun şehrin ileri gelenleriyle görüşülünceye kadar tahliyelerin geçici olarak durdurulması kararı aldığını bildirdi.

Kandahar, başkent Kabil'den sonra Afganistan'ın en büyük ikinci şehri ve aynı zamanda Taliban örgütünün doğum yeri.

Bu arada barışçıl gösteriyi takip eden gazetecilerden bazıları, örgüt militanları tarafından dövüldüklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, Taliban'ın barışçıl protestolara tepkisinin giderek daha şiddetli hale geldiği belirtilmişti.