Altın fiyatları yükselişe geçti

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ABD'de dün açıklanan Ağustos ayı enflasyon rakamı, Fed'in faiz ve varlık alımı noktasında aksiyon almasını etkileyecek düzeyde gelmedi. Bundan dolayı dolar ve tahvil getirilerinde zayıflık oluştu. Böylece altın fiyatları da yükselişe geçti.

1800 doları geçen ons altın fiyatları 1 haftanın en yüksek değeri olan 1808.5 dolara kadar yükseldi. Ons altın saat 08:20 itibariyle 1803 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA YÜKSELİŞTE

Gram altın fiyatları da ons altın fiyatlarına paralel yükseliş kaydetti. Gram altın saat 08:20 itibariyle 489.5 liradan alıcı buluyor.

Uzmanlar, ons altı için 1810 doların kritik seviye olduğunu belirtirken aşılması halinde 1823 dolar seviyesinin görülebileceğini belirtti.