Spor

Ronaldo’nun sert şutu güvenlik görevlisini bayılttı

Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo'nun Young Boys maçı öncesi ısınırken çektiği sert şutun isabet ettiği güvenlik görevlisi baygınlık geçirdi.
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avrupa Cristiano Ronaldo sert şut güvenlik görevlisi baygınlık

HABER MERKEZİ

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk hafta maçında Manchester United ile Young Boys karşı karşıya geldi. Stade de Suisse'de oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 2-1 gibi sürpriz bir skorla Young Boys oldu.

Cristiano Ronaldo'nun Young Boys maçı öncesinde ısınırken çektiği şut, stadyumda görevli olan bir kadın güvenlik görevlisine isabet etti. Kale arkasında duran görevli, sert şutun şiddetinin etkisiyle baygınlık geçirdi.

Çektiği şutun güvenlik görevlisini bayılttığını görür görmez reklam panolarının üzerinden atlayarak olay yerine giden Portekizli yıldız oyuncu, güvenlik görevlisine yardımda bulunmaya çalıştı. Ronaldo, ilk müdahaleler yapılırken güvenlik görevlisinin başından bir an olsun ayrılmadı.

Güvenlik görevlisinin kendisine gelmesini bekleyen Cristiano Ronaldo, kısa süreli geçirdiği baygınlığın ardından ayılan görevliye formasını hediye etti ve defalarca özür diledi.

Ronaldo formasıyla poz vererek hatıra fotoğrafı çektiren güvenlik görevlisinin ciddi bir sağlık sorunu olmadığı kaydedildi.

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