Politika

Özbekistan: Afgan askerleri ülkemizden ayrıldı

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın Afganistan’da hakimiyeti ele geçirmesinin ardından Özbek topraklarına sığınan Afgan asker ve vatandaşlarının ülkeden ayrıldığını bildirdi.
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Afgan askerleri
Afgan askerleri
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HABER MERKEZİ

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın Afganistan’da hakimiyeti ele geçirmesinin ardından ülkelerine sığınan Afgan asker ve vatandaşlarının başka ülkeye gittiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, geçen ay Afganistan’da hakimiyeti ele geçirmesinin ardından Taliban’dan kaçarak yasa dışı yollarla Özbekistan’a geçen aralarında askerlerin de bulunduğu tüm Afgan vatandaşlarının son iki günde ülkeyi terk ettiği ve üçüncü bir ülkeye gittiği kaydedildi.

Geçen ay Taliban’ın Afganistan’da hakimiyeti ele geçirmesi üzerine çok sayıda Afgan vatandaşı ile aralarında askeri pilotların da bulunduğu 585 Afgan askeri Özbekistan’a geçmişti.

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