Diyarbakır’da kuraklık bademi etkiledi, verim düştü

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır'da badem hasadını sürdüren çiftçiler, kuraklık nedeniyle bu yıl ancak masraflarını çıkarabileceklerini söylüyor.

Diyarbakır'da ve özellikle Eğil ilçesinde çiftçiler badem hasadını sürdürüyor.

Diyarbakır’da on yıl önce badem yetiştiriciliğine başlandı ve Eğil ilçesinde üretim her yıl gittikçe artıyor.

Şu anda sadece Eğil’de 4 bin dönümden fazla arazide badem yetiştiriliyor. İlçede yılda 50 tondan fazla badem üretiliyor. Ancak bu yıl kuraklık nedeniyle üretim önceki yıllara göre daha düşük.

Eğil Belediye Eşbaşkanı Mustafa Akkul, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldıktan sonra badem yetiştiriciliğine başlamış.

K24’e konuşan Akkul, kuraklık nedeniyle bu yıl badem üretiminin çok düşük olduğunu söyledi.

Akkul, “Eğil’de yaklaşık 400-500 badem ağacı var. Bu yıl iyiydi ama yağmur yoktu. Taneleri fazla büyümemiş ama bu yıl aynı zamanda badem yetiştiriciliği de arttı ve işçiler şu an tarlalarda ürünleri topluyor” dedi.

Badem yetiştiricisi Ramazan Güzel de geçtiğimiz yıla göre, bademden bu yıl daha az verim aldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“150 ağacımız var. Geçen yıl bu ağaçlardan bir ton badem topladık ama bu yıl taneleri küçük olduğu için yaklaşık 500 kilo topladık. Piyasadaki fiyatı henüz belli değil. Geçen sene kilosunu 60 liraya verdik. Dükkan sahipleri de 100 liraya satıyordu. Fiyat bizim için düşüktü. Bu sıcakta soğutuyoruz, temizliyoruz ve hazırlıyoruz. Bu zor iş."

Çiftçi Bilal Karakoç ise, ilk kez badem yetiştirdiklerini belirterek, kuraklık nedeniyle üretimin azaldığını ve bekledikleri verimi alamadıklarını söyledi.

Karakoç, “Eğil ilçesi badem üretimi için uygun ama yağmur yağmadığı için taneleri ufak kaldı” dedi.

Eski HAK-PAR Genel Başkanı Refik Karakoç da kardeşiyle birlikte badem üretimi yaptıklarını söyledi:

“İlk kez kardeşimle birlikte badem üretimi yapıyoruz. Badem için en iyi arazi bizim toprağımızdır. Burası dağ, arazi kayalarla dolu. Bu koşullar badem için iyidir. Fakat bu yıl yağmur az olduğu için badem taneleri küçük kaldı. Bu da bizim için kötü ama kısmetimiz bu kadarmış. Bir aydan fazladır uğraşıyoruz. 40-50 çalışanımız tarlada çalışıyor.”