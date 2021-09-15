Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 11 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte Covid-19 salgını dolayısıyla 11 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 9 bin 516 Covid-19 testi yapılırken, 1178 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1430 kişi sağlığına kavuşurken, 11 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 3 bin 993 Covid-19 testi yapılırken, 314 bin 302 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 279 bin 348 kişi sağlığına kavuşurken, 5 bin 641 kişi yaşamını yitirdi.

29 bin 313 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.