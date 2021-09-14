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Omed Sebah: Kürtler olarak Irak Parlamentosu'nda etkin bir temsile sahip olmalıyız

Omed Sebah, “Kürtler olarak Irak Parlamentosu’nda birlik olduğumuz sürece daha güçlü olacağız ve hakkımızı arayabileceğiz” dedi.
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kürdistan Omed Sabah Irak Seçimleri 2021 Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu Başkanlık Divanı Başkanı Omed Sebah, Irak Parlamentosu'nda, Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarını savunmak için etkin bir temsile ihtiyaç olduğunu söyledi.

Omed Sabah Medya ve Enformasyon Ofisi’ne verdiği röportajda, Kürdistan Bölgesi’nin bütün vatandaşlarının Irak’ta haklarının olduğunu ifade ederek, “Bu hakkı, temsilcileri aracılığıyla kullanabilirler. Bu nedenle Kürdistan Bölgesi halkının verilmemiş bütün haklarını almak için tüm vatandaşların sandığa gidip oy kullanarak temsilcilerini Irak Parlamentosu'na göndermeye çağırıyorum” dedi. 

“Irak Parlamentosu'nda etkin bir temsile sahip olmalıyız” diyen Sebah, şöyle devam etti: 

"Irak Parlamentosu’nda güçlü bir Kürt temsiliyetiyle Kürdistani bölgelerin kimliğini koruyabilir, Irak Parlamentosu’nun bu bölgelere karşı çıkaracağı herhangi bir olumsuz yasaya karşı çıkabiliriz. Bu yüzden bu kez seçimler çok önemli. Federal hükümetle toprak meselesi karara bağlanabilir.”

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