Politika

Taliban: Yakında düzenli ordu kuracağız

Taliban hükümetinin “Genelkurmay Başkanı” Kari Fasihuddin, yakın zamanda Afganistan’da düzenli ordu kuracaklarını söyledi.
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dünya Afganistan Taliban Pencşir Düzenli ordu

HABER MERKEZİ

Başkent Kabil’de bir konferansta konuşan Fasihuddin, ülkedeki askeri sisteme dair Taliban yönetiminin planlarını duyurdu.

Afganistan’da güçlü ve düzenli ordu kurmaya dair istişare ve çalışmaların devam ettiğini kaydeden Fasihuddin, bunun yakın zamanda hayata geçirileceğini belirtti.

Öte yandan Fasihuddin, ülkede “etnik ve direniş temelli kargaşa çıkaranları” bastıracaklarını söyleyerek, “direnişçilerin” ülkeyi iç savaşa sürüklemek istediğini ileri sürdü.

Afganistan’daki 34 vilayetten 33’ü Taliban’ın kontrolü altına girmişti, ancak başkent Kabil’in kuzeyindeki Pencşir vilayeti yerel grupların elinde kalmıştı.

Ulusal Direniş Cephesi adı altında toplanan söz konusu gruplara eski Afgan komutan Ahmed Şah Mesud’un oğlu Ahmed Mesud liderlik ediyordu.

Taliban, 6 Eylül’de Pencşir vilayetindeki gruplarla çatışmaların sona erdiğini ve bölgede tam kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.

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