Bakanlar Kurulu, insan hakları ulusal planını onayladı

ERBİL (K24)

Bakanlar Kurulu, “İnsan Hakları İçin Bölge Ulusal Planı 2021-2025” tasarısını onayladı.

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.

Toplantının başında Irak genel seçimlerine hazırlık çalışmalarına değinen Başbakan Mesrur Barzani, seçim kampanyası sürecinin, sakin, medenice ve kimseyi kırmadan sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nden Irak Parlamentosu için seçilecek olan isimlerin Kürdistan halkının haklarını savunacağı için, partiler arası karşılıklı mücadelenin Kürdistan halkının ulusal haklarını savunmaya evrilmesi gerektiğini belirtti.

Kürdistan Bölgesi resmi kurumlarının seçim sürecinin başarıyla sona ermesi sürecindeki tarafsızlığının öneminin altı çizilen toplantıda, Kürdistani tüm parti ve siyasi tarafların amacının Kürdistan Bölgesi’nin anayasal hakları ve halkın yüksek menfaatleri doğrultusunda olması gerektiği ifade edildi.

Toplantıda İnsan Hakları İçin Bölge Ulusal Planı onaylanırken, Kürdistan Bölgesi’nde insan hakları konusunda ileri seviyelere ulaşmak için söz konusu planın uygulanmasını takip etmek üzere ilgili bakanlıklar görevlendirildi.