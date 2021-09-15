Yaşam

Time'ın 'En etkili 100 kişi' listesi açıklandı

Dünyanın en saygın haber ve politika dergilerinden biri olan Time Dergisi 2021 yılının en etkili 100 kişisini açıkladı.
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dünya TIME en etkili 100 kişi

HABER MERKEZİ

Time Dergisi, 2021 yılının en etkili 100 kişisini duyurdu.

Listede ABD Başkanı Joe Biden, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avrupa Birliği Komisyonu Kıdemli Başkanı Frans Timmermans, eski ABD Başkanı Donald Trump, Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle gibi ünlü isimler yer aldı.

İşte listede yer alan bazı isimler:

İKONLAR

Prens Harry ve Meghan Markle: Sussex Dükü ile düşesi

Naomi Osaka: Tenis Oyuncusu

Alexei Navalny: Rus siyasetçi

Britney Spears: Şarkıcı

Billie Eilish: Şarkıcı, söz yazarı

TİTANLAR

Tim Cook: Apple Ceo'su

Tom Brady: Amerikan futbolu oyuncusu

SANATÇILAR

Scarlett Johansson: Aktris

Mark Bradford: Ressam

Omar Sy: Aktör

SİYASETÇİLER

Joe Biden: ABD Başkanı

Şi Cinping: Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı

Kamala Harris: ABD Başkan Yardımcısı

Mario Draghi: İtalya Başbakanı

Donald Trump: Eski ABD Başkanı

Narendra Modi: Hindistan Başbakanı

Abdulghani Baradar: Taliban lideri

YENİLİKÇİLER

Elon Musk: Tesla ve Spacex Ceo'su

Vitalik Buterin: Bilgisayar programcısı -  Ethereum’un kurucusu

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