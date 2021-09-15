Time'ın 'En etkili 100 kişi' listesi açıklandı
HABER MERKEZİ
Time Dergisi, 2021 yılının en etkili 100 kişisini duyurdu.
Listede ABD Başkanı Joe Biden, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avrupa Birliği Komisyonu Kıdemli Başkanı Frans Timmermans, eski ABD Başkanı Donald Trump, Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle gibi ünlü isimler yer aldı.
İşte listede yer alan bazı isimler:
İKONLAR
Prens Harry ve Meghan Markle: Sussex Dükü ile düşesi
Naomi Osaka: Tenis Oyuncusu
Alexei Navalny: Rus siyasetçi
Britney Spears: Şarkıcı
Billie Eilish: Şarkıcı, söz yazarı
TİTANLAR
Tim Cook: Apple Ceo'su
Tom Brady: Amerikan futbolu oyuncusu
SANATÇILAR
Scarlett Johansson: Aktris
Mark Bradford: Ressam
Omar Sy: Aktör
SİYASETÇİLER
Joe Biden: ABD Başkanı
Şi Cinping: Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı
Kamala Harris: ABD Başkan Yardımcısı
Mario Draghi: İtalya Başbakanı
Donald Trump: Eski ABD Başkanı
Narendra Modi: Hindistan Başbakanı
Abdulghani Baradar: Taliban lideri
YENİLİKÇİLER
Elon Musk: Tesla ve Spacex Ceo'su
Vitalik Buterin: Bilgisayar programcısı - Ethereum’un kurucusu