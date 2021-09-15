Sağlık

Biden yönetimi uluslararası uçuşlar için aşı zorunluluğu getirmeyi düşünüyor

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, hava yolları ile seyahat eden uluslararası yolculara uçağa binmeden önce yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşısı zorunluluğu getirmeyi görüştüğü belirtildi.
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ABD Joe Biden Coronavirüs Covid-19 Covid-19 aşısı Uçuş

HABER MERKEZİ

ABD basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Joe Biden yönetimindeki bazı görevliler halihazırda birçok ülkenin uluslararası uçuşlar için aşı zorunluluğu getirdiğine işaret ederek, ABD'nin de aynısını yapması gerektiğini belirtti.

Ancak bazı Beyaz Saray yetkilileri ise kişilerin bir kez aşı olmasının uçuşlar için yeterli olması gerektiğini, herkesin her uçağa binişinde aşı olmasının mantıklı olmadığını savundu.

Söz konusu aşı planlarının hâlâ tartışılmaya devam ettiğini belirten kaynaklar, iç hatlar uçuşları için de aşı zorunluluğunun gündemde olduğunu dile getirdi.

Ayrıca Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci de dün katıldığı bir televizyon yayınında aşı zorunluluğu konularının masada olduğunu dile getirdi.

Biden'ın, 9 Eylül'de çalışanlar için aşı zorunluluğunu yaklaşık 100 milyon kişiyi kapsayacak şekilde genişletmişti. 

 

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