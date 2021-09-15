Politika

PKK’nin tuzakladığı 3 bomba patladı: 2 Peşmerge şehit

PKK tarafından yola döşenen 3 bombanın patlaması sonucu 2 Peşmerge şehit oldu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan PKK Peşmerge

ERBİL (K24)

PKK tarafından yola döşenen 3 bombanın patlaması sonucu 2 Peşmerge şehit oldu.

Duhok’un Akre ilçesi sınırları içerisinde yaşanan olayda 2 Peşmerge şehit olurken, bir grup Peşmerge’nin de yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Olayın akşam saatlerinde Akre’nin Nehlê bölgesinde gerçekleştiği ve PKK’nin tuzakladığı bombalar neticesinde yaşandığı bildirildi.

Şehit olan Peşmergelerin isimlerinin İsmail Mustafa Acer ve Hamdi Cabir Mahmud Emin olduğu bilgisine ulaşıldı.

Geçtiğimiz aylarda da PKK’nin tuzakladığı bombaların patlaması nedeniyle çok sayıda Peşmerge şehit olmuştu.

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv