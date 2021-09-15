PKK’nin tuzakladığı 3 bomba patladı: 2 Peşmerge şehit

ERBİL (K24)

PKK tarafından yola döşenen 3 bombanın patlaması sonucu 2 Peşmerge şehit oldu.

Duhok’un Akre ilçesi sınırları içerisinde yaşanan olayda 2 Peşmerge şehit olurken, bir grup Peşmerge’nin de yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Olayın akşam saatlerinde Akre’nin Nehlê bölgesinde gerçekleştiği ve PKK’nin tuzakladığı bombalar neticesinde yaşandığı bildirildi.

Şehit olan Peşmergelerin isimlerinin İsmail Mustafa Acer ve Hamdi Cabir Mahmud Emin olduğu bilgisine ulaşıldı.

Geçtiğimiz aylarda da PKK’nin tuzakladığı bombaların patlaması nedeniyle çok sayıda Peşmerge şehit olmuştu.