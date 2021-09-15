Hükümet Sözcüsü: Peşmerge’nin Kerkük’e dönmesini hakkımız olarak görüyoruz

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Kürdistan Bölgesi’nin istikrarının tüm bölgenin istikrarının çıkarına olduğunu söyledi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Erbil Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırıyla ilgili incelemelerin devam ettiğini, çalışmaların tamamlanmasının ardından gerekli kararın verileceğini belirtti.

Adil, Uluslararası Koalisyon ile koordinasyon halinde saldırıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Güvenlik boşluğunun olduğu bölgelerde, Peşmerge ile Irak güçleri arasındaki koordinasyona değinen Adil, DAİŞ’in söz konusu bölgelerdeki hareketliliğinin önlenmesi için koordinasyonun gerekli olduğunu dile getirdi.

Adil, Irak yönetimiyle koordinasyon halinde Peşmerge’nin Kerkük’e dönmesini Kürdistan Bölgesi’nin hakkı olarak gördüklerini belirtti.

Hükümetin geçtiğimiz 2 yıl içerisinde altyapı projeleri için 300 milyar dinar ayırdığını kaydeden Adil, Bakanlar Kurulu toplantısında benzin ve yakıt ürünleri fiyatlarının da gündeme geldiğini bildirdi.