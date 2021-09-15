Politika

Başbakan'dan İngiltere'nin Kürt bakanına tebrik telefonu

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere’de Eğitim Bakanlığı'na atanan Nadhim Zahawi’yi arayarak tebrik etti.
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kürdistan Mesrur Barzani Nadhim Zahawi İngiltere Kabine değişikliği Liz Truss

ERBİL (K24)

İngiltere'de Başbakan Boris Jonhson hükümetinin ilk kabine değişikliğinde Dışişleri, Savunma, İskan, Uluslararası Ticaret ve Eğitim bakanlıkları görevlerinde değişikliğe gidildi.

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamalar ve bakanların kendi sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarına göre Adalet Bakanı Robert Buckland, İskan Bakanı Robert Jenrick ile Eğitim Bakanı Gavin Williamson, yeni kabinede kendilerine yer bulamadı.

Yapılan açıklamada, Kürt siyasetçi Nadhim Zahawi’nin Eğitim Bakanlığı'na atandığı kaydedildi.

Twitter hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere’nin yeni Eğitim Bakanı Zahawi’yi telefonla arayarak, tebrik ettiğini söyledi.

Başbakan, “Daha önce Birleşik Krallık ve ötesinde başarılı çalışmalarından dolayı gurur duyuyoruz” dedi.

Ayrıca Başbakan Mesrur Barzani, Dışişleri Bakanı olarak atanan Liz Truss’u da tebrik ederek, “Başta bölgenin istikrarı olmak üzere sizinle yakından çalışmayı dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

NADHİM ZAHAWİ KİMDİR?

1967’de Xaneqin’de dünyaya gelen Kürt siyasetçi Nadhim Zahawi, 1976’da Saddam Hüseyin rejiminin baskısı sonucu ailesiyle birlikte İngiltere’ye göç etti.

University College London’da Kimya Mühendisliği okuyan Zahawi, 2010’da milletvekili olarak seçilerek, Muhafakar Parti’de pek çok görev aldı.

En son Covid-19 aşılama programının başında bulunan Zahawi, Eğitim Bakanı olarak atandı.

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