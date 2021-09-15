Politika

İngiltere’nin yeni Dışişleri Bakanı’ndan Kürdistan Bölgesi açıklaması

İngiltere’nin yeni Dışişleri Bakanı Liz Truss, yeni görevinin belli olmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, ekonomi ve ticaret alanındaki tecrübesinin Kürdistan Bölgesi için iyi olacağını söyledi.
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avrupa Liz Truss Dominic Raab Mesrur Barzani Boris Johnson

HABER MERKEZİ

İngiltere’nin yeni Dışişleri Bakanı Liz Truss, yeni görevinin belli olmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, ekonomi ve ticaret alanındaki tecrübesinin Kürdistan Bölgesi için iyi olacağını söyledi.

İngiltere’nin Erbil Başkonsolosluğu’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İngiltere’nin yeni Dışişleri Bakanı Liz Truss’un yeni görevinin belli olmasının ardından yaptığı açıklamada, ekonomi ve ticaret alanındaki tecrübesinin Kürdistan Bölgesi için iyi olacağını söylediği aktarıldı.

Öte yandan Başbakan Mesrur Barzani, Dışişleri Bakanı olarak atanan Liz Truss’u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik ederek, “Başta bölgenin istikrarı olmak üzere sizinle yakından çalışmayı dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Truss, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi.

Önceki Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı olarak kabinede yer almaya devam edecek.

 

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