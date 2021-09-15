Politika

Neçirvan Barzani, İngiltere Silahlı Kuvvetleri Bakanı ile bir araya geldi

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Londra’da İngiltere Silahlı Kuvvetleri Bakanı James Heappey ile bir araya geldi.
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avrupa Neçirvan Barzani İngiltere James Heappey

LONDRA (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Londra’da İngiltere Silahlı Kuvvetleri Bakanı James Heappey ile bir araya geldi.

İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Stephen Hickey’in de katıldığı görüşmede DAİŞ’le mücadelede son durum ve DAİŞ’in Irak’ın istikrarına yönelik tehdidi ele alındı.

DAİŞ’le mücadele için uluslararası toplumun Kürdistan Bölgesi ve Irak’a desteğinin gerekli olduğuna vurgu yapılan görüşmede İngiltere Silahlı Kuvvetleri Bakanı James Heappey, ülkesine ait güçlerin Uluslararası Koalisyon çerçevesinde DAİŞ’le mücadeleye devam edeceğini belirtti.

Terörle mücadelede ülkesinin Kürdistan Bölgesi ve Irak’a desteğini vurgulayan Heappey, DAİŞ’in yenilmesinde Peşmerge ve Kürdistan Bölgesi’nin rolünden övgüyle söz etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ise, terörle mücadelede Kürdistan Bölgesi ve Irak’a desteğinden ötürü İngiltere’ye teşekkür ederek, İngiliz askeri danışmanların Peşmerge’ye desteğinin öneminin altını çizdi.

Görüşmede, Peşmerge ile Irak güçleri arasındaki koordinasyon, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform süreci ve Irak ve bölgenin güvenlik durumu da ele alındı.

 

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