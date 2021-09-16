Baradar: Hakkani milis grubuyla kavgalı değiliz

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Taliban'ın kurucularından Abdulgani Baradar ile Hakkani milis grubu yöneticileri arasında sert söz dalaşı yaşandığı iddia ediliyordu.

Taliban’ın Doha'da bulunan siyasi ofisi tarafından Twitter hesabından paylaşılan videoda, Baradar’ın internetin çekmediği bir yerde olduğu savunuldu.

Baradar söz konusu videoda, “Allah'a şükür, çok iyi ilişkilerimiz var ve birbirimize saygımız var. Bizim ilişkimiz aile ilişkisinden bile öte” dedi.

Baradar, Hakkani grubuyla kavgalı olmadıklarını dile getirdi.

İddiaların odağındaki isimlerden biri olan Baradar, bu video öncesi birkaç gün ortalarda görünmemişti. Sosyal medyada öldüğüne dair spekülasyonlar da yapıldı.

Sağlığının yerinde olduğunu söyleyen Abdulgani Baradar, sessizliğinin sebebini de Kabil dışında, internete uzak bir yerde bulunması ile açıkladı.

Öte yandan BBC’ye konuşan bir Taliban kaynağı, grubun kurucularından Baradar ile Hakkani milis grubu içinde önde gelen isimlerden olan mültecilerden sorumlu bakan Halil ür-Rahman Hakkani arasında sert söz dalaşı yaşandığını, her ikisinin de o sırada yanlarında bulunan destekçileri arasında da kavga çıktığını söyledi.

Olaya karışanlarla yakın bağı olan Katar merkezli bir üst düzey Taliban mensubu da geçen hafta tartışma yaşandığını doğruladı.

BBC'ye konuşan kaynaklar, kavganın çıkış nedeninin, yeni Başbakan Yardımcısı Baradar'ın, geçici hükümetin yapısından duyduğu rahatsızlık olduğunu ifade etti.

Kaynaklara göre tartışmanın merkezinde aynı zamanda, Afganistan'daki zaferin Taliban içinde kime mal edileceği sorusu vardı.

Bu iddialara göre Baradar, asıl önemli olanın kendisi gibi kişilerin yürüttüğü diplomasi olduğuna inanıyor, Taliban'ın en üst düzey yetkililerinden birinin başında olduğu Hakkani grubu üyeleri ve destekçileri ise başarının savaşarak geldiğini söylüyor.

Diğer yandan, Hakkani grubu da son yıllarda Afganistan'da Afgan kuvvetlerine ve Batılı müttefiklerine karşı düzenlenen en şiddetli saldırılarla ilişkilendiriliyor.

Grup, ABD'nin "terör örgütleri" listesinde. Grubun lideri Siraceddin Hakkani ise yeni hükümette İçişleri Bakanı.