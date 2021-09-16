Politika

Duhok Valisi: PKK, Baas siyasetini sürdürüyor

Duhok Valisi Ali Teter, PKK’nin Baas rejiminin siyasetini sürdürerek Kürdistan köylerinin inşasına engel olduğunu söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Ali Teter PKK peşmerge Baas

DUHOK (K24)

Dün 2 Peşmerge’nin PKK unsurlarının bombalı tuzağı sonucu şehit olduğu saldırıyla ilgili basına açıklamalarda bulunan Duhok Valisi Ali Teter, “Maalesef Peşmergeler, Kürt anne ve babalardan olma kişilerce şehit ediliyor. Ancak onların Kürtlüklerinden şüphe ediyorum. Onlar kendi savaş alanlarını terk edip burada Peşmerge’yle savaşıyorlar” dedi.

Vali Teter, “PKK mensupları sadece Kürdistan adını kullanıyor yoksa bu gruptan Kürtler ve Kürdistan’a faydası olan hiçbir tavır görmedik” diye konuştu.

Başkan Mesud Barzani’nin talimatı üzerine birkaç gün önce 12 köyün yolunun asfaltlanması için imza attığını belirten Vali Teter, “Ancak şimdiye kadar bu bölgelere hizmet götüremedik çünkü PKK engel çıkarıyor” ifadesini kullandı.

Duhok Valisi şunları söyledi:

“Geçmişte Saddam’ın eliyle Enfal ve viran edilen bölgeler bugün PKK’nin Baas siyasetini devam ettirmesi nedeniyle inşa edilemiyor. Saddam’ın siyasetini başarıya ulaştırmak için çalışıyorlar.”

Dün Akre ilçesine bağlı Nehlê bölgesindeki Neqeba Vadisi’nde PKK unsurlarının yola tuzakladığı 3 bombanın patlaması sonucu 2 Peşmerge şehit düştü, bazı Peşmergeler de yaralandı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv