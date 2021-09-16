Duhok Valisi: PKK, Baas siyasetini sürdürüyor

DUHOK (K24)

Dün 2 Peşmerge’nin PKK unsurlarının bombalı tuzağı sonucu şehit olduğu saldırıyla ilgili basına açıklamalarda bulunan Duhok Valisi Ali Teter, “Maalesef Peşmergeler, Kürt anne ve babalardan olma kişilerce şehit ediliyor. Ancak onların Kürtlüklerinden şüphe ediyorum. Onlar kendi savaş alanlarını terk edip burada Peşmerge’yle savaşıyorlar” dedi.

Vali Teter, “PKK mensupları sadece Kürdistan adını kullanıyor yoksa bu gruptan Kürtler ve Kürdistan’a faydası olan hiçbir tavır görmedik” diye konuştu.

Başkan Mesud Barzani’nin talimatı üzerine birkaç gün önce 12 köyün yolunun asfaltlanması için imza attığını belirten Vali Teter, “Ancak şimdiye kadar bu bölgelere hizmet götüremedik çünkü PKK engel çıkarıyor” ifadesini kullandı.

Duhok Valisi şunları söyledi:

“Geçmişte Saddam’ın eliyle Enfal ve viran edilen bölgeler bugün PKK’nin Baas siyasetini devam ettirmesi nedeniyle inşa edilemiyor. Saddam’ın siyasetini başarıya ulaştırmak için çalışıyorlar.”

Dün Akre ilçesine bağlı Nehlê bölgesindeki Neqeba Vadisi’nde PKK unsurlarının yola tuzakladığı 3 bombanın patlaması sonucu 2 Peşmerge şehit düştü, bazı Peşmergeler de yaralandı.