Politika

Başbakan’dan tarihi yapıların korunması için bütçe talimatı

Başbakan Mesrur Barzani’nin, Kürdistan Bölgesi’nde tarihi yapıların korunması için yıllık 900 milyon dinarlık bir bütçe oluşturulması talimatı verdiği bildirildi.
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kürdistan Başbakan Mesrur Barzani tarihi yapılar bütçe talimat

ERBİL (K24)

Şehircilik ve Turizm Bakanlığı’nın, Kürdistan Bölgesi’ndeki birçok tarihi yapı ve bölgenin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Miras Listesi’nde yer alması hedefi var.

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nde özellikle tarihi yapı ve eserlerin gün yüzüne çıkarılması ve korunması amacıyla arkeolojik çalışmalar için yıllık 900 milyon dinarlık bir bütçe oluşturulması talimatı verdi.

Şehircilik ve Turizm Bakanı Sasan Awni, geçen 10 yıl boyunca yaşanan ekonomik krizden dolayı arkeolojik çalışmaların gelişmesi için gerekli bütçenin oluşturulamadığını belirtti.

Sasan Awni, söz konusu bütçe ile önemli çalışmaların yapılacağını vurguladı.

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