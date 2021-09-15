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‘Peşmerge’nin Kerkük’e dönüşüne karşı çıkanlar DAİŞ kalıntıları, köleler ve şovenistlerdir’

KDP’nin Kerkük adayı Şaxewan Abdullah, Peşmerge’nin Kerkük’e dönmesine karşı çıkanlara sert bir açıklamayla yanıt verdi.
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kürdistan Şaxewan Abdullah KDP Kerkük Irak Seçimleri 2021

KERKÜK (K24)

Irak genel seçimlerinde Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Kerkük adayı Şaxewan Abdullah yaptığı açıklamada, “DAİŞ’in kalıntıları, çevre ülkelerin köleleri, psikolojik hastalar ve şovenistler bugün bir kez daha Peşmerge’nin geri dönmesine karşı konuşmuşlar. Bu kişi ve çevrelere yanıt olarak; Peşmerge Güçleri özellikle Kerkük Tugayı, Kerkük halkındandır. Hiç kimse Kerkük toprağı ve diğer bölgelerin savunma hakkını elinden alamaz” dedi.

Peşmerge Güçleri’nin Kerkük’te ve Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki tüm Kürdistani bölgelerde büyük bir tecrübesi ve verdiği bedellerin olduğunu vurgulayan Abdullah, “Bir an önce Irak ordusuyla birlikte Kerkük ve çevresinin güvenliğini sağlamaya katılımları sağlanmalı” diye belirtti.

Şaxewan Abdullah, şovenist ve ırkçı çevrelere kulak asmayacaklarını belirterel, “Arap ve Türkmen bileşenlerden sadece vatansever halkı dinleyeceğiz. Özellikle de birlik ve beraberlikte ısrarcı olanları” ifadelerini kullandı.

Kerkük’teki ofisini yeniden açan KDP, seçim kampanyasına hız vermiş durumda.

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