Bitcoin yeniden kritik seviyeyi test ediyor

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Bitcoin geçen hafta 50 bin dolardan 42 bin dolara kadar geriledikten sonra kayıplarını toparlamaya başladı.

Bu sabah itibariyle son 24 saatte yüzde 3 prim yapan Bitcoin, 48 bin 477 dolara yükselerek, kritik eşik olarak görülün 50 bin doları test etti yeniden.

Doların küresel olarak zayıflaması da bu yükselişte etkili oldu.

Günlük kazancı yüzde 7,5'i bulan Ethereum 3655 dolara yükseldi. Cardano (ADA) ise son 24 saatte yüzde 4,3 yükselerek 2,49 dolara çıktı.

Altın fiyatları, küresel ekonominin salgının etkilerini sınırlaması ve varlık alımının daha erken gelebileceğine dair endişelerle düştü. Varlık alımı azaltımlarının yakında başlayabileceğine dair beklentiler faizsiz bir meta olan altının baskı altında kalabileceğine dair endişeleri de artırıyor.

Bu gelişmeler nedeniyle yeniden 1800 doların altına gerileyen ons altın bu sabah 1785 dolardan işlem gördü. Gram altın 484 lira.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,43 liradan, euro 9,9610 liradan güne başladı.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,43 lira, euronun satış fiyatı ise 9,9680 lira olmuştu.

Piyasa, güne 17 milyar 68,2 milyon lira artı rezervle başladı. Bankaların serbest depo hesabı ise 91 milyar 247,8 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 artışla 1.428,66 puandan başladı.