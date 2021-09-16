WHO: Covid-19 vakalarında ilk büyük düşüş yaşandı

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), haftalık yayımladığı Covid-19 raporunu paylaştı.

Yayımlanan raporda küresel olarak geçtiğimiz hafta yaklaşık 4 milyon Covid-19 vakası kaydedildiğini belirten WHO, iki aydan fazla süredir yeni enfeksiyon sayısındaki ilk büyük düşüşün görüldüğünü aktardı.

CAN KAYBI DA GERİLEDİ

Geçtiğimiz iki ayda haftalık yaklaşık 4,4 milyon yeni vakanın kaydedildiğini belirten örgüt, dünyadaki her bölgenin bir önceki haftaya kıyasla Covid-19 vakalarında bir düşüş gördüğünü bildirdi..

Dünya genelinde can kayıplarının da haftalık 62 bin seviyelerine gerilediği belirtilen raporda, en keskin düşüşün Güneydoğu Asya'da görüldüğü vurgulandı.

AFRİKA’DA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Afrika kıtasındaki can kayıplarında yüzde 7’lik bir artışın görüldüğü kaydedilen raporda Delta varyantına dikkat çekilerek, 180 ülkede görüldüğünün altı çizildi.

Raporda, ayrıca çocukların ve gençlerin yetişkinlere kıyasla coronavirüsten daha az etkilenmeye devam ettiği ve hastalık nedeniyle 24 yaşın altındaki kişilerin ölümlerinin küresel ölümlerin yüzde 0,5'inden daha azını oluşturduğu belirtildi.