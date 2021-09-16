Hol Kampı’ndaki 92 aile evlerine döndü

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 92 Rakkalı ailenin Hol Kampı’ndan ayrılarak evlerine döndüğünü açıkladı.

Suriyeli ailelerin evlerine dönmesi kararının, Özerk Yönetim’in 10 Ekim 2020’de aldığı karara uygun olduğu ifade edildi.

Özerk Yönetim’in aldığı kararla birlikte şu ana kadar 644 aile Hol Kampı’ndan ayrıldı.

Haseke kentinde bulunan Hol Kampı, Rojava’nın ve Suriye’nin en büyük kamplarından biri. Birleşmiş Milletler’e göre, kampta 62 bin mülteci kalıyor ve bunların çoğu terör örgütü DAİŞ mensuplarının eş ve çocuklarından oluşuyor.

Özerk Yönetim, daha önce uluslararası topluma çağrıda bulunarak, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin kendi vatandaşlarını geri almalarını istemişti.

Ayrıca uluslararası raporlara göre, Hol Kampı dünyadaki en tehlikeli kamplardan biri.