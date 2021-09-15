AB Irak’taki seçimler için gözlemci gönderiyor: Müdahale etmeyeceğiz

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, AB gözlem misyonu, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'nun daveti üzerine bu ülkede 10 Ekim'de düzenlenecek seçimleri izleyecek.

Borrell, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Viola Von Cramon-Taubadel'i seçim gözlem misyonunun başkanı olarak atadı.

Irak’taki seçimlerle ilgili basın toplantısı düzenleyen Viola Von Cramon-Taubadel, “AB, ilk kez Irak’a resmi olarak gözlem misyonu gönderiyor” ifadelerini kullandı.

Seçim sürecini tarafsız bir şekilde değerlendireceklerini dile getiren Cramon-Taubadel, “Seçim sürecinin işleyişine hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğiz. Irak hükümetini kurallara uymaya ve her türlü şiddetten kaçınmaya çağırıyoruz” dedi.

AB, Irak hükümetinin talebi üzerine 20 gözlemci atadı.

Gözlem misyonu üyelerinin bir kısmı 28 Ağustos'ta başkent Erbil ve Bağdat’a ulaşmıştı. Ayrıca, bir grup gözlemcinin de eylül ortasından itibaren ülkenin çeşitli bölgelerine gitmesi planlanıyor.

AB gözlemcileri, seçim kampanyaları ve oy kullanma günündeki uygulamalara ilişkin değerlendirmeleri temelinde, tavsiyeler de içeren bir rapor hazırlayacak.