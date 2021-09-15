Coverage Politika

AB Irak’taki seçimler için gözlemci gönderiyor: Müdahale etmeyeceğiz

Avrupa Birliği (AB) Irak’ta gerçekleşecek seçim sürecinin ilerleyişine müdahale etmeyeceklerini, amaçlarının seçimlerde gözlemci olarak bulunmak olduğunu bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Irak Seçimleri 2021 AB Josep Borell Viola Von Cramon-Taubadel

HABER MERKEZİ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, AB gözlem misyonu, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'nun daveti üzerine bu ülkede 10 Ekim'de düzenlenecek seçimleri izleyecek.

Borrell, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Viola Von Cramon-Taubadel'i seçim gözlem misyonunun başkanı olarak atadı.

Irak’taki seçimlerle ilgili basın toplantısı düzenleyen Viola Von Cramon-Taubadel, “AB, ilk kez Irak’a resmi olarak gözlem misyonu gönderiyor” ifadelerini kullandı.

Seçim sürecini tarafsız bir şekilde değerlendireceklerini dile getiren Cramon-Taubadel, “Seçim sürecinin işleyişine hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğiz. Irak hükümetini kurallara uymaya ve her türlü şiddetten kaçınmaya çağırıyoruz” dedi.

AB, Irak hükümetinin talebi üzerine 20 gözlemci atadı.

Gözlem misyonu üyelerinin bir kısmı 28 Ağustos'ta başkent Erbil ve Bağdat’a ulaşmıştı. Ayrıca, bir grup gözlemcinin de eylül ortasından itibaren ülkenin çeşitli bölgelerine gitmesi planlanıyor.

AB gözlemcileri, seçim kampanyaları ve oy kullanma günündeki uygulamalara ilişkin değerlendirmeleri temelinde, tavsiyeler de içeren bir rapor hazırlayacak.

İlgili konular
kürdistan

‘Peşmerge’nin Kerkük’e dönüşüne karşı çıkanlar DAİŞ kalıntıları, köleler ve şovenistlerdir’
  4 Saat
kürdistan

Omed Sebah: Kürtler olarak Irak Parlamentosu'nda etkin bir temsile sahip olmalıyız
  23 Saat
kürdistan

Fazıl Mirani: KDP Irak seçimlerinde birinci parti olmayı sürdürecek
  2021/09/15 12:55
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv