İspanya’da bomba alarmı: Kent merkezi tahliye edildi

HABER MERKEZİ

İspanya’nın Asturias özerk bölgesinin başkenti Oviedo’da bomba paniği yaşanıyor.

Reuters’ın yerel kaynaklardan son dakika olarak aktardığı bilgiye göre, bomba ihbarı nedeniyle şehir merkezi tahliye ediliyor.

İspanyol polisi tarafından açıklamada, “Telefonla isimsiz bir bomba ihbarı aldık. İzlediğimiz protokoller gereği bölgenin belli kısımlarını tahliye ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Bomba ihbarının ardından tahliye işleminin yerel saatle 10.30’da başladığı belirtildi.

Polis ekiplerinin bölgedeki çalışması sürüyor.