Sağlık

Fahrettin Koca açıkladı: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili; Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat ve Sinop olarak sıraladı.
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türkiye Fahrettin Koca Covid-19 vaka yoğunluğu

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınının  seyrine ilişkin açıklamada bulundu.

4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili; Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat ve Sinop olarak sıralayan Fahrettin Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" dedi.

Koca, 4-10 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını da açıkladı.

Her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 183.48, Ankara'da 282.66, İzmir'de 43.26 oldu.

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